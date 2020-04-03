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ЦИК РФ отложил ближайшие местные и региональные выборы из-за коронавируса

13:05, 03.04.2020
ЦИК РФ отложил ближайшие местные и региональные выборы из-за коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила отложить местные и региональные выборы в связи с ситуацией с распространением коронавируса нового типа.

«Отложить голосование по уже назначенным избирательным кампаниям ... Фактически (это затрагивает) 94 кампании с 5 апреля по 21 июля», — заявила она.

Аналогичные меры будут приняты и в отношении кампаний, которые должны были быть назначены в ближайшее время.

Памфилова подчеркнула, что подготовка к выборам и референдумам начнется после предварительного уведомления ЦИК по решению комиссии, организующей выборы, передает «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию. Согласно тексту указа, день голосования определяется отдельным указом главы государства.

ОбществоВласть
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