ЦИК РФ отложил ближайшие местные и региональные выборы из-за коронавируса
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила отложить местные и региональные выборы в связи с ситуацией с распространением коронавируса нового типа.
«Отложить голосование по уже назначенным избирательным кампаниям ... Фактически (это затрагивает) 94 кампании с 5 апреля по 21 июля», — заявила она.
Аналогичные меры будут приняты и в отношении кампаний, которые должны были быть назначены в ближайшее время.
Памфилова подчеркнула, что подготовка к выборам и референдумам начнется после предварительного уведомления ЦИК по решению комиссии, организующей выборы, передает «РИА Новости».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию. Согласно тексту указа, день голосования определяется отдельным указом главы государства.
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