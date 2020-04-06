«Салават Юлаев» повел в серии с «Сибирью» в виртуальном плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» в первом матче финала Востока в виртуальном плей-офф КХЛ обыграл новосибирскую «Сибирь».

Болельщики уфимского клуба набрали на почти 10 тысяч голосов больше, чем фанаты сибирской команды. Таким образом, «Салават Юлаев» повел в серии до четырех побед со счетом 1:0.

Через день команды проведут еще один матч в рамках виртуального плей-офф.

Ранее «Салават» в четырех матчах разгромил казанский «Ак Барс» (4:0), а «Сибирь» одолела казахстанский «Барыс» (4:0).

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустила виртуальный розыгрыш плей-офф, где болельщики сами выберут победителя Кубка Гагарина.

В соцсетях лиги каждодневно проходят матчи плей-офф в формате голосования подписчиков. Победителем в них признают ту команду, которая наберет больше всего голосов болельщиков.