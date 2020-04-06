«Ак Барс» продлит контракт Билялова на два года, с Зариповым пока идут переговоры

Вратарь Тимур Билялов и защитник Дмитрий Юдин подпишут новый контракт с «Ак Барсом», сообщил представитель обоих хоккеистов Юрий Николаев.

По словам агента, сроки новых соглашений будут рассчитаны до конца сезона-2021/22.

Также Николаев рассказал о переговорах казанского клуба с нападающим и капитаном команды Данисом Зариповым.

«Мы двигаемся по направлению к новому контракту, находимся в очень плотных переговорах. Надеюсь, что к концу вынужденного отпуска у нас будет окончательное решение», — сказал Николаев.

Отметим, что контракты всех троих хоккеистов заканчиваются 30 апреля 2020 года. Ранее казанцы продлили соглашение со шведским голкипером Адамом Рейдеборном.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» стал победителем Восточной конференции. В первом раунде плей-офф казанцы в четырех матчах одолели «Нефтехимик» (4:0). Следующим соперником «Ак Барса» должен был стать уфимский «Салават Юлаев», но КХЛ досрочно завершила сезон из-за угрозы распространения коронавируса.