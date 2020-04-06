Генпрокуратура нашла в Татарстане призывы не соблюдать режим самоизоляции и другие фейки о коронавирусе

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Генпрокуратура обнаружила фейки о ситуации с коронавирусом в пяти регионах РФ, в том числе и в Татарстане. Например, обнаружена пользовательница Instagram, призывающая подписчиков не соблюдать правила самоизоляции и не пользоваться масками и перчатками.

Также в соцсети «ВКонтакте» прокуроры нашли объявления о продаже справок, позволяющих беспрепятственно передвигаться по территории Татарстана.

Как фейк расценивается и комментарий к статье о первом умершем от коронавируса в Оренбурге. Там говорилось о нескольких скончавшихся в Казани.

«Согласно официальной статистике Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на территории Республики Татарстан смертельных случаев в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией не зарегистрировано», — утверждает пресс-служба Генпрокуратуры.

Всего надзорные органы заметили распространение фейков в соцсетях жителями Санкт-Петербурга, Чувашии, Пермского края и Курской области. Генпрокуратура обещает передать все материалы в Роскомнадзор и потребовать блокировки указанной информации.