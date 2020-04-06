Казанская мэрия тестирует сервис для проверки разрешения на передвижения по городу

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Власти Казани запустили тестовый вариант сервиса, который позволит проверять, имеет ли человек право свободно передвигаться по городу и не нарушает ли он режим самоизоляции. Сервис запущен на базе сайта мэрии.

Как стало известно «Реальному времени», сервис еще не прошел тестирование и не обладает полным объемом информации. Пока он имеет доступ только к данным муниципальных служб. Обычным гражданам же ориентироваться на него в вопросах проверки разрешений не нужно.

Напомним, что сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов существенно расширил список чиновников, которые могут штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции и выход из дома без соответствующего разрешения.