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Казанская мэрия тестирует сервис для проверки разрешения на передвижения по городу

12:50, 06.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Казанская мэрия тестирует сервис для проверки разрешения на передвижения по городу
Фото: скриншот

Власти Казани запустили тестовый вариант сервиса, который позволит проверять, имеет ли человек право свободно передвигаться по городу и не нарушает ли он режим самоизоляции. Сервис запущен на базе сайта мэрии.

Как стало известно «Реальному времени», сервис еще не прошел тестирование и не обладает полным объемом информации. Пока он имеет доступ только к данным муниципальных служб. Обычным гражданам же ориентироваться на него в вопросах проверки разрешений не нужно.

Напомним, что сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов существенно расширил список чиновников, которые могут штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции и выход из дома без соответствующего разрешения.

Общество Татарстан
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