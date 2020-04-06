Минниханов расширил список чиновников, которые могут штрафовать нарушителей самоизоляции

Кто может выписать штраф

Президент Татарстана подписал указ, расширяющий круг должностных лиц, которые могут составлять протокол нарушителям самоизоляции. Так как за сутки выявлено 16 новых заболевших, принято решение усилить контроль за нарушителями.



Теперь право выписать штраф за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» есть у чиновников из:

Министерства экологии РТ;

Министерства по чрезвычайным ситуациям РТ;

Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ;

Министерства лесного хозяйства РТ;

Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ;

Госкоскомитета по тарифам РТ;

Госкомитета по биологическим ресурсам РТ;

Госалкогольинспекции РТ;

Инспекции Госстройнадзора РТ;

Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин;

Комитета по охране объектов культурного наследия РТ.

«Они будут строго следить за теми, кто своим халатным поведением подвергает жизнь и здоровье людей опасности. К сожалению, как показывает практика, не все осознают степень серьезности ситуации, и соблюдают особый санитарно-эпидемиологический режим. В этой связи принято решение усилить контроль за нарушителями», — сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Галимова напомнила, что региональным властям было предоставлено право дополнительно определять должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченных выписывать протоколы по статье 20.6. Фото Максима Платонова

По какому праву?

Галимова напомнила, что региональным властям было предоставлено право дополнительно определять должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченных выписывать протоколы по статье 20.6. Нарушение самоизоляции грозит штрафом до 30 тысяч рублей.

Должностные лица, которым дали сегодня полномочия выписывать протокол, могут это сделать только по статье 20.6 — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По ней несознательного гражданина могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Должностное лицо может «попасть» на 10—50 тысяч. Штрафы для юрлиц по этой статье начинаются от 100 тысяч рублей и ограничиваются 300 тысячами.

Штрафы по нашумевшей статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» с уголовным наказанием и многотысячными штрафами для физлиц чиновник из Госалкогольинспекции или Минлесхоза выписать все-таки не может, на это по-прежнему уполномочен лишь ограниченный круг должностных лиц.



Ольга Плешкова