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Под медицинским наблюдением в Татарстане остаются 2,5 тысячи человек

11:16, 06.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Под медицинским наблюдением в Татарстане остаются 2,5 тысячи человек
Фото: Реальное время

Под медицинским наблюдением по COVID-19 находятся более 2,5 тыс. казанцев, сообщили во время Штаба по противодействию распространения коронавируса.

Наблюдение снято с 4,2 тыс. горожан. В настоящее время почти прекращены посещения в поликлиниках, врачи чаще приходят на дом. Медработникам и волонтерам выделили около 6 тысяч бесплатных проездных.

Напомним, что за последние сутки в Татарстане зарегистрировано 16 новых заболевших.

Общество Татарстан
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