Экс-министр экономики: на поддержку бизнеса в России можно направить $100 млрд

Яков Уринсон, бывший министр экономики России, советник председателя правления ОАО «РОСНАНО», доктор экономических наук, считает, что для поддержки малого и среднего бизнеса нужно сочетать ряд мер: как налоговые каникулы, так и прямое, желательно беспроцентное, кредитование — в зависимости от вида бизнеса, окупаемости вложений, рынка.

— Думаю, что у России есть такие возможности — есть же золотовалютный резерв на $580 млрд. Из них хотя бы $100 млрд — это высоколиквидные средства, не золотые слитки, а то, что можно использовать реально. 5-10% из $100 млрд можно отправить на прямое кредитование, это самый эффективный способ поддержки малого и среднего бизнеса, — рассказал Яков Уринсон в беседе с «Реальным временем». — Ну и конечно, надо обязательно поддержать население какими-то дотациями, поднимая потребительский спрос: население получает деньги и идет в магазин. Остальные меры — скорее видимость.

По его мнению, сопоставлять российскую и американскую помощь бизнесу «бессмысленно», так как американская экономика — 15% всей мировой экономики, а российская — 2,7%. Однако если считать в процентах от ВВП, то, полагает Уринсон, вполне сопоставимо могли бы и российские власти потратить на меры поддержки, в том числе и средства Фонда национального благосостояния:

— Чего его хранить сегодня? Какой смысл? Тем более что деньги обесцениваются. Потратить его можно на помощь населению и малого и среднего бизнеса.

Причем прямые и беспроцентные дотации населению, на его взгляд, самый эффективный способ. Люди потом сами разберутся, как лучше эти деньги расходовать.

— Попытки поддерживать производство — как показал кризис 1992 года, 1998 года, когда государство пыталось поддерживать производства, оценивая, какое предприятие жизнеспособно, какое нет, — это впустую. Только рынок может оценить жизнеспособность предприятий! Поэтому когда государство выделяет [предприятиям] деньги, эти деньги идут друзьям и знакомым в худшем случае, в лучшем же случае — случайно распределяются между разными объектами. Деньги давать надо не производителю, а потребителю! А уже потребитель, выйдя на рынок, будет покупать то, что наиболее эффективно и выгодно для него, тем самым поддерживая эффективного производителя же. Из производителей, по-моему, можно поддерживать только тех из них, которые работают в оборонке, в отрасли, непосредственно стратегически нужной государству (вроде метрополитена).

Говоря об опасениях, что дополнительные рублевые средства, направленные населению, могут привести к инфляционному витку, Яков Уринсон отметил, что предпринимать меры поддержки нужно аккуратно, чтобы не навредить. Тратить рубли государству надо осторожно. Но пока и нет особенной необходимости их печатать, поскольку у РФ золотовалютные резервы, Фонд национального благосостояния.

— Их распечатывать надо тоже очень аккуратно, отслеживая последствия этой эмиссии где-то в районе двух-трех недель.

Сергей Афанасьев