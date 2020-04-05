Воронков останется в «Ак Барсе», несмотря на интерес из НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков останется в казанском клубе еще на один сезон, несмотря на интерес со стороны клуба НХЛ «Коламбус Блю Джэкетс». Об этом сообщил агент хоккеиста Александр Черных.

«Воронков собирается в «Коламбус»? У Димы еще как минимум год контракта с «Ак Барсом». Безусловно, нам приятно внимание со стороны генерального менеджера «Блю Джэкетс», и у Димы, конечно, есть цель поехать в НХЛ. Но на данный момент мы об этом не задумываемся», — сказал Черных.

Представитель хоккеиста также отметил, что в будущем Воронков может продлить контракт с «Ак Барсом». Игрок полностью доволен доверием к себе тренерского штаба и действиями руководства клуба.

Напомним, накануне генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил об интересе к хоккеисту «Ак Барса» Воронкову.

В прошедшем сезоне КХЛ 19-летний Воронков, выступая за «Ак Барс», провел 34 матча в регулярном первенстве и набрал 12 (5+7) очков. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина нападающий сыграл четыре встречи, в которых отметился 2 (1+1) баллами за результативность.