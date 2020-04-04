Клуб НХЛ «Коламбус» хочет подписать форварда «Ак Барса» Воронкова

«Коламбус Блю Джэкетс» намерен пригласить в свою команду нападающего казанского «Ак Барса» Дмитрия Воронкова. Об этом заявил генеральный менеджер клуба из НХЛ Ярмо Кекяляйнен.

«Воронков — силовой форвард, играет мощно и агрессивно, завершает каждый проход. Его нельзя упустить», — приводит слова Кекяляйнена The Athletic.



В прошедшем сезоне КХЛ 19-летний Воронков, выступая за «Ак Барс», провел 34 матча в регулярном первенстве и набрал 12 (5+7) очков. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина нападающий сыграл четыре встречи, в которых отметился 2 (1+1) баллами за результативность.

На данный момент НХЛ временно приостановил проведение регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что сезон может быть продолжен в полноценном формате в начале лета.

Напомним, КХЛ объявил о досрочном завершении розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина. Таким образом, хоккеисты получили право при определенных условиях уехать доигрывать сезон в НХЛ.