Путин назвал комфортную для России цену на нефть

Президент России Владимир Путин заявил, что страна чувствует себя вполне комфортно с ценой $42 за баррель нефти — именно при этой цене сверстан бюджет.

Также он отметил, что Россия никогда не стремилась к самым высоким ценам на нефть и хотела бы избежать слишком низкой.

По его словам, в будущем из-за ситуации на рынке нефти можно столкнуться с ее дефицитом, пишет RT. При этом Путин заявил о необходимости снизить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Напомним, вчера стоимость нефти марки Brent резко подскочила. На 17:41 она выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель. СМИ связывают такой рост с заявлением президента США Дональда Трампа. Он выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия начнут сокращать добычу нефти на 10 млн баррелей или больше.