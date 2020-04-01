Система СМС-пропусков в Татарстане может поддерживать до 11 млн сообщений в сутки

Ожидаемое количество СМС-пропусков в сутки от пользователей — 1 млн, система может принимать до 8 тыс. сообщений в минуту, рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Однако сервера могут выдержать нагрузку до 11 млн СМС в сутки.

Он подчеркнул, что в часы пик ожидание СМС может занимать 10-15 минут. В случае если ситуация экстренная, ждать сообщения не нужно.

Напомним, что в Татарстане запустили систему по получению разрешения на выход из места самоизоляции по СМС. Гражданину следует отправить текстовое сообщение на короткий номер 2590, и в ответ он получит инструкцию, что должен сделать. Покинуть место изоляции можно не более двух раз в сутки. Максимальное разрешенное время — один час.