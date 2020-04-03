Как оформить «карантинный больничный»: главное в 10 пунктах

Фото: Максим Платонов

Сегодня Фердинат Закиров (заместитель управляющего региональным отделением ФСС РФ по Татарстану) и Аида Волкова (начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) на пресс-конференции пояснили, как оформить листок нетрудоспособности по карантину и на кого распространяются правила компенсации денежных средств по нему. Вот главное, что прозвучало на этой конференции.

Есть две категории граждан, на которых распространяются постановления правительства РФ по оформлению листков временной нетрудоспособности в связи с карантинными мерами. Это прибывшие из-за границы (из любой страны) и работающие граждане от 65 лет и старше. Чтобы оформить «карантинный больничный» по приезде из-за границы, не надо идти в ФСС. Достаточно направить в ведомство электронное заявление об этом с подтверждением пересечения границы (железным подтверждением служит, например, штамп в паспорте). Открывается электронный листок нетрудоспособности, за это отвечает городская поликлиника №18 Казани. Заявление можно подать в любой день, но больничный будет открыт только со дня подачи и закрыт по истечении 14 дней после прибытия. Поэтому медлить с этим не советуют.

Граждане в возрасте 65 лет и старше, которые находятся на самоизоляции, в соответствии с федеральным постановлением тоже получают электронный лист нетрудоспособности на период с 6 по 19 апреля. Этим людям писать ничего не нужно — данные на них подает работодатель, направляет в ФСС, их сверяют с данными из Пенсионного фонда и формируют электронный лист нетрудоспособности. После того как работодатель подгружает все данные, листок поступает в ФСС на оплату. Деньги по «карантинным больничным» выплачиваются в два захода: на 7-й и на 14-й день самоизоляции. Рассчитываются они в соответствии с обычными правилами, исходя из подтвержденного заработка гражданина за последние два года. Временный листок нетрудоспособности по карантину нельзя оформить, если у вас нет постоянного места работы, вы работаете в дистанционном режиме или находитесь в ежегодном отпуске в период самоизоляции. Право подать заявление на «карантинный больничный» может не только гражданин, вернувшийся из-за границы, но и те, кто живут с ним вместе. Конечно, в идеале самоизолироваться по приезде желательно совсем одному, но эта возможность доступна очень немногим. Поэтому, если человек, который живет с вами в одной квартире, приехал из-за границы, вы тоже имеете право подать заявление в ФСС на этом основании. Нужно будет доказать факт совместного проживания: приложить либо скан свидетельства о рождении, либо свидетельства о браке, либо выписку из домовой книги (если она имеется на руках). Если этих документов нет, то нужно позвонить в поликлинику по месту жительства и уведомить участкового врача о том, что вы проживаете по данному адресу. «Карантинный листок» на 14 дней выдается людям, которые еще не заболели и не обращались в медицинские организации. Тем, кто уже заболел, положен листок нетрудоспособности с кодом 01 — по заболеванию. Срок его действия зависит от того, как долго человек проболеет. ФСС предупреждает: если вы подали электронное заявление, но не видите по нему никаких движений — нужно звонить на горячую линию по телефону (843) 221-50-99. Это может происходить потому, что копия какого-либо документа оказалась некачественной и система не может распознать, например, номер документа. Такое уже случалось, поэтому ФСС просит контролировать этот вопрос со своей стороны. Если все документы заполнены и скопированы правильно, то данные уходят в поликлиники в течение одних рабочих суток. ФСС убедительно просит работодателей срочно подать данные на своих сотрудников старше 65 лет. Сейчас работают далеко не все организации, службы социального страхования не всегда могут достучаться до работодателей. Полный порядок подачи документов и оформления «карантинных листков» временной нетрудоспособности разъясняется пошагово на сайте fss16.ru. Отделения ФСС работают в штатном режиме. Личный прием граждан приостановлен, работа со страхователями и посетителями происходит дистанционно через портал госуслуг. Через него можно легко реализовать и сдачу отчетности, и получить «карантинные» выплаты. Фонд работает как обычно.

Людмила Губаева