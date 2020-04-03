Квартальнов подвел итоги сезона для «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги прошедшего сезона КХЛ, в котором казанский клуб стал победителем Восточной конференции в регулярном первенстве.

«Итоги сезона положительные. Жаль, что мы не сыграли дальше. Наверное, картинка была яснее для всех, если бы сыграли следующий раунд. Это было бы интересно встретиться с Уфой. Но что теперь говорить. Мы были готовы сыграть, хотя с Нижнекамском мы были еще не в такой хорошей форме», — сказал Квартальнов.

Также тренер рассказал о смене системы игры команды по ходу сезона. При этом Квартальнов не считает чрезмерной ротацию, которую тренерский штаб проводил в регулярном чемпионате.

«Мы поменяли систему игры, команда ее приняла. Мы сами очень сильно поменялись. Мы играли довольно неплохо. Всегда нужно опираться на статистику. Команда у нас больше всех с шайбой входила в зону, это говорит статистика, мы работали над контролем шайбы. Были проблемы в большинстве. Сезон, за исключением игр на Дальнем Востоке, провели ровно. Ротация была, но ее не было так много. Да и травм, болезней было много», — сказал Квартальнов.

Напомним, КХЛ досрочно завершила розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» под руководством Квартальнова выиграл регулярный чемпионат КХЛ в Восточной конференции. В плей-офф Кубка Гагарина казанцы в первом раунде в четырех матчах одолели «Нефтехимик» (4:0). Следующим соперником «Ак Барса» должен был стать уфимский «Салават Юлаев».

Ранее сообщалось, что казанский клуб намерен продлить действующее соглашение с Квартальновым на следующий сезон.