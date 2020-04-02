В Башкирии вахтовика с подозрением на коронавирус сняли с поезда

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В Башкирии с поезда сняли вахтовика с подозрением на коронавирусную инфекцию. Мужчина контактировал с человеком, у которого подтвердился вирус.

Как сообщает издание «Вся Уфа», 26-летний пассажир поезда Уфа — Сибай пожаловался на недомогание и повышенную температуру. Врачам скорой помощи он рассказал, что контактировал с заболевшим. Его немедленно сняли с поезда.

В поезде находились 116 человек, из них двое — дети. По информации регионального Минздрава, контактные лица установлены.

