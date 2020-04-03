Губернатор Камчатского края подал в отставку

Глава Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента», — цитирует Илюхина пресс-служба.



Сообщается, что Владимир Илюхин переходит на новую работу.

Владимир Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.



Вчера, 2 апреля, заявление об отставке подали сразу три губернатора. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Врио главы региона стал Александр Цыбульский. Вместо него руководить Ненецким автономным округом будет Юрий Бездудный. Также Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Коми. Им стал Владимир Уйба. Он сменил Сергея Гапликова.

