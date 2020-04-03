Алия Мустафина проведет онлайн-тренировку в «Инстаграме»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина проведет онлайн-тренировку для всех желающих. Об этом спортсменка сообщила на своей страничке в «Инстаграме».



«Всем привет! Я Алия Мустафина — двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. В это непростое для нас всех время, когда мы вынуждены сидеть дома, не отчаивайтесь! В понедельник, в 11.00 (по мск), я проведу для вас онлайн тренировку в прямом эфире! Не проспите и присоединяйтесь», — написала спортсменка.

Тренировка с Мустафиной состоится в понедельник 6 апреля и начнется в 11.00 по мск. Занятия пройдут в рамках акции Home team, запущенной компанией «Адидас» среди известных спортсменов.

Напомним, ранее Мустафина пропустила Кубок России и не смогла отобраться на чемпионат мира в немецком Штутгарте. Осенью 2019 года ходили слухи, что спортсменка может закончить профессиональную карьеру, но позже она сама их опровергла.

Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей чемпионатов Европы. В 2012 году была признана лучшей спортсменкой России.

В интервью «Реальному времени» Мустафина заявила, что считает себя русской несмотря на татарские корни своего отца.