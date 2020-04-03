В Казани дистанционно начали продавать автомобили

Фото: Максим Платонов

На фоне пандемии и вынужденной самоизоляции автосалоны начали продавать машины онлайн. Сервис уже доступен для Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи и Симферополя.



Как сообщают «Известия», можно выделить три типа покупки: онлайн-аванс, который клиент вносит самостоятельно; онлайн-аванс после согласования по телефону; полная оплата автомобиля онлайн. Пока в России случаи полной оплаты единичны.



«Поэтому, сообщая о росте онлайн-продаж, мы в данном случае говорим только про онлайн-предоплату», — рассказал изданию директор департамента электронной коммерции АГ «Авилон» Олег Кузнецов.

Ранее «Реальное время» подготовило обзор событий автомобильного рынка.

