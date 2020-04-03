Торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест из-за простоя

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Простой торговых центров из-за продления нерабочих дней может привести к сокращению 10 млн рабочих мест. Об этом заявил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ).

Потери торговых центров составляют около 50 млн рублей в день.

«10 млн человек, которые задействованы в этой сфере, я думаю, к сожалению, через неделю-две останутся полностью без работы. Компании исчерпают свои финансовые подушки», — пояснил Шакиров ТАСС.

Ранее полномочный представитель Гильдии управляющих компаний и девелоперов в Республике Татарстан Елена Стрюкова посоветовала арендаторам и арендодателям договариваться друг с другом в период кризиса. Арендодателям следует быть более гибкими, так как в ближайшем будущем новых арендаторов может и не найтись.

