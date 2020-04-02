Число жертв коронавируса превысило 50 тыс. человек

От коронавирусной инфекции COVID-19 умерли более 50 тысяч человек по всему миру.



По данным Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего случаи заболевания в реальном времени, больше всего человек умерли в Италии (13,9 тыс.), Испании (10 тыс.) и Франции (4 тыс.). На эти три страны приходится более половины всех жертв.

Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 по всему миру превысило 980 тыс. человек, число выздоровевших — 200 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в России число заболевших коронавирусом нового типа увеличилось на 771 за последние сутки. Таким образом, общее число заболевших достигло 3 548. Стоит отметить, что в Татарстане вторые сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заражения. При этом в республике вылечили еще четырех человек, заболевших COVID-19.