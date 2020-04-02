В Татарстане выздоровели еще четыре человека, заболевшие COVID-19
В Татарстане вылечили еще четырех человек, заболевших COVID-19.
Их выписали из Республиканской инфекционной клинической больницы, рассказала пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.
Напомним, в Татарстане за последние сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом. Вторые сутки число зараженных COVID-19 в республике остается неизменным.
Таким образом, число зафиксированных случаев в республике остается равным 19. Выздоровели уже шесть человек.ОбществоМедицина Татарстан
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