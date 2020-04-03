Безработные казанцы смогут зарегистрироваться в центре занятости дистанционно

С 6 апреля в Казани вводится регистрация и перерегистрация безработных жителей в центрах занятости населения.



Для регистрации в центре занятости населения необходимо отправить на электронную почту Czn.g_kazan@tatar.ru заявление о предоставлении услуги по содействию в поиске подходящей работы, электронные образцы документов, включая паспорт ИНН, СНИЛС и справку о среднем заработке за последние 3 месяца, а также заявление об отсутствии занятости и заработка.

Для перерегистрации необходимо на этот же электронный адрес предоставить скан копии паспорта (первая страница и страница с регистрацией) и трудовой книжки (первых двух и последних двух страниц), а также заявление, подтверждающее незанятость и отсутствие доходов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, с 30 марта по 3 апреля в центрах занятости населения Татарстана приостановили личный прием граждан. Перерегистрация граждан, которым на этот период назначен прием, будет осуществляться в дистанционном режиме по контактным данным граждан, указанным при регистрации в центре занятости.