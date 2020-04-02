В Челнах еще одна девушка заплатит за фейк 30 тысяч рублей

В Набережных Челнах оштрафована еще одна девушка за распространение фейковой информации о коронавирусе.

В одном из пабликов города девушка написала, что в городской инфекционной больнице находятся 50 человек с коронавирусной инфекцией. На фейк обратили внимание правоохранительные органы. Автором оказалась 29-летняя девушка, в суде она призналась, что выдумала новость, передает «Татар-информ».

За распространение ложной информации девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее правоохранительные органы республики рассказали, что выявили в Татарстане семь фейковых новостей в период режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

