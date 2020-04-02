Новости общества

17:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах еще одна девушка заплатит за фейк 30 тысяч рублей

19:01, 02.04.2020
В Челнах еще одна девушка заплатит за фейк 30 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах оштрафована еще одна девушка за распространение фейковой информации о коронавирусе.

В одном из пабликов города девушка написала, что в городской инфекционной больнице находятся 50 человек с коронавирусной инфекцией. На фейк обратили внимание правоохранительные органы. Автором оказалась 29-летняя девушка, в суде она призналась, что выдумала новость, передает «Татар-информ».

За распространение ложной информации девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее правоохранительные органы республики рассказали, что выявили в Татарстане семь фейковых новостей в период режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров