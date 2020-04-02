В Татарстане выявили 7 фейковых новостей в период режима самоизоляции по коронавирусу

В Татарстане выявили 7 фейковых новостей в период режима самоизоляции по коронавирусу, приводят данные правоохранительные органы республики.

Люди, распространявшие ложную информацию, были оштрафованы, сообщила в ходе онлайн-брифинга пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Напомним, двух жителей Альметьевска оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение фейковых новостей в мессенджерах. Административное наказание за те же правонарушения понесли жительница Нижнекамска и житель Бугульмы.