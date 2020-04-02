Новости происшествий

17:56 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане выявили 7 фейковых новостей в период режима самоизоляции по коронавирусу

11:54, 02.04.2020
В Татарстане выявили 7 фейковых новостей в период режима самоизоляции по коронавирусу
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане выявили 7 фейковых новостей в период режима самоизоляции по коронавирусу, приводят данные правоохранительные органы республики.

Люди, распространявшие ложную информацию, были оштрафованы, сообщила в ходе онлайн-брифинга пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Напомним, двух жителей Альметьевска оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение фейковых новостей в мессенджерах. Административное наказание за те же правонарушения понесли жительница Нижнекамска и житель Бугульмы.

ПроисшествияОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров