Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике заражен коронавирусом

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко, а также гимнаст Сергей Найдин сдали положительные анализы на коронавирус. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

По словам Винер-Усмановой, сборные по спортивной гимнастике и синхронному плаванию приехали на базу в Новогорске до получения результатов теста на коронавирус. О заражении спортсмена и тренера стало известно лишь через несколько дней, за которые они успели поучаствовать в собрании вместе с министром спорта Олегом Матыциным.

«Собрание проходило в присутствии министра спорта, который объяснил, как себя нужно вести, какие документы нужно подписать. А потом пришли анализы и выяснилось, что у одного мальчика 2001 года рождения положительный тест на коронавирус, а также у главного тренера сборной по спортивной гимнастике», — сообщила Винер-Усманова.

Отметим, что база в Новогорске является единственным тренировочным местом в России, где разрешено проводить массовые тренировки.

До сегодняшнего дня здесь в изоляционном режиме находились сборные по художественной и спортивной гимнастике, а также команда по синхронному плаванию. По некоторым данным, последние две из перечисленных уже покинули Новогорск после обнаружения больного спортсмена.