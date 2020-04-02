На базе в Новогорске у одного спортсмена выявлен коронавирус

У одного из российских спортсменов, тренирующихся на базе в Новогорске, был обнаружен коронавирус.

По словам тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер, заразившийся спортсмен представляет национальную команду по спортивной гимнастике.

«Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике. Мы живем на этой базе очень давно, и у нас все было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате «Озеро Круглое», они не сдавали анализы», — сказала Винер.



Отметим, что база в Новогорске является единственным тренировочным местом в России, где разрешено проводить массовые тренировки.

До сегодняшнего дня здесь в изоляционном режиме находились сборные по художественной и спортивной гимнастике, а также команда по синхронному плаванию. По некоторым данным, последние две из перечисленных уже покинули Новогорск после обнаружения больного спортсмена.