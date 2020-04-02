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Мухаметшин призвал не останавливать работу по благоустройству и помощи ветеранам

17:16, 02.04.2020
Мухаметшин призвал не останавливать работу по благоустройству и помощи ветеранам
Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин призвал органы власти не останавливать работу по оказанию помощи ветеранам, благоустройству культурных объектов и мест, связанных с историей республики и именами выдающихся людей, которые внесли достойный вклад в развитие Татарстана.

По мнению Мухаметшина, работы должны проводиться с учетом обязательных требований и ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции, передает пресс-служба Госсовета РТ.

Ранее Фарид Мухаметшин обратился к жителям Татарстана с призывом оставаться дома. Он подчеркнул, что от соблюдения режима самоизоляции зависит, насколько быстро в стране пройдет риск пандемии коронавируса.

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