Фарид Мухаметшин призвал татарстанцев оставаться дома

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин обратился к жителям Татарстана с призывом оставаться дома. Он подчеркнул, что от соблюдения режима самоизоляции зависит, насколько быстро в стране пройдет риск пандемии коронавируса.

Фарид Мухаметшин напомнил, что в республике работает волонтерский центр, активисты «Молодой гвардии Единой России», сторонники партии, представители Общероссийского народного фронта и волонтерские организации Татарстана уже принимают заявки и помогают пожилым гражданам, передает пресс-служба Госсовета РТ.

Председатель Госсовета Татарстана призвал всех набраться терпения и без действительно серьезных оснований не выходить из дома, не вступать в контакт с соседями, родственниками.

«Проявите понимание и благоразумие. Берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся!» — сказал Мухаметшин.