Мэр Альметьевска рассказал, что у одного жителя предварительно подтвердился коронавирус

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Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в прямом эфире в «Инстаграм» рассказал, что у одного жителя города предварительно подтвердился положительный результат анализа на коронавирус.

«Предварительно положительный — это говорит о том, что те тесты предварительные, которые делаются сегодня в Нижнекамске и Набережных Челнах, куда мы их отвозим, они дают не стопроцентную вероятность, и вероятность ошибки там присутствует», — прокомментировал глава района.

Сейчас пациент находится в Набережных Челнах. Для подтверждения диагноза его анализы переданы в Москву в централизованную лабораторию «Вектор». Результаты ожидают в пятницу.

Ранее Нагуманов дал горожанам 1 день на решение всех неотложных дел.

