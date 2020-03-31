Тимур Нагуманов дал альметьевцам 1 день до введения карантина

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов обратился к жителям города с призывом соблюдать режим самоизоляции. Он дал горожанам 1 день на решение всех неотложных дел.

«Сегодняшний день, вторник, 31-е число — дан для того, чтобы определиться и сделать все самые крайние и неотложные дела. С завтрашнего дня мы начинаем полный контроль за перемещениями в городе», — цитирует его пресс-служба районного исполкома.

При этом усиленные патрули вводятся уже сегодня.

«С завтрашнего утра я прошу вас всех исполнять режим изоляции и обязательно оставаться дома. Не выходить на улицу, кроме как в магазин или ближайшую аптеку. Вы можете выйти на улицу для того, чтобы выбросить мусор», — говорится в обращении главы.

Также сегодня Нагуманов отчитался о проведении учений. Они проводились на объектах, обеспечивающих Альметьевск питьевой водой. Власти района оценили готовность оперативных служб к чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что накануне в Татарстане был введен режим полной самоизоляции. Жителям республики предписано оставаться дома для противодействия пандемии коронавируса. На сегодня в РТ было зарегистрировано 19 случаев. Все они оказались привозными.