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В Казани дорожники ограничат движение из-за строительства дороги-дублера Горьковского шоссе

15:04, 02.04.2020

Исполком Казани вводит ограничение на дороге от улицы Несмелова до дома №16 по улице Архангельской. Проезжая часть будет полностью закрыта на месяц из-за начинающегося строительства дороги-дублера Горьковского шоссе.

Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии, на участке от ул. Несмелова до ул. Иовлева и от ул. Поселковой до здания №16 по ул. Архангельской с 1 апреля введено временное ограничение. Оно будет действовать до 30 июня.

А вот с 10 апреля по 10 мая предполагается полностью закрыть участок от ул. Иовлева до ул. Поселковой.

Напомним, что мэрия только начала публичные обсуждения по строительству новой дороги. Предполагается, что она пройдет от ул. Несмелова через ЖК «Сосновый бор» до трассы М-7.

ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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