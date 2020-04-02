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В Татарстане вторые сутки не выявили новых заболевших коронавирусом

10:37, 02.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вторые сутки не выявили новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом. Вторые сутки число зараженных COVID-19 в республике остается неизменным.

Так, на территории Татарстана зафиксировано 19 случаев заражения. Двое пациентов уже вылечились.

Напомним, в России число заболевших коронавирусом нового типа увеличилось на 771 за последние сутки. Таким образом, общее число заболевших достигло 3 548. Согласно оперативным данным, 235 человек выздоровели, 30 — умерли в результате заболевания.

ОбществоМедицина Татарстан
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