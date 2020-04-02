В Татарстане вторые сутки не выявили новых заболевших коронавирусом

В Татарстане за последние сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом. Вторые сутки число зараженных COVID-19 в республике остается неизменным.

Так, на территории Татарстана зафиксировано 19 случаев заражения. Двое пациентов уже вылечились.

Напомним, в России число заболевших коронавирусом нового типа увеличилось на 771 за последние сутки. Таким образом, общее число заболевших достигло 3 548. Согласно оперативным данным, 235 человек выздоровели, 30 — умерли в результате заболевания.

