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Депутат Госдумы от Татарстана посоветовал меньше выходить на улицу даже ради покупок в магазине

23:20, 01.04.2020 1
Депутат Госдумы от Татарстана посоветовал меньше выходить на улицу даже ради покупок в магазине
Фото: realnoevremya.ru

Депутат Госдумы от Татарстана, заслуженный врач РТ Борис Менделевич посоветовал максимально сократить выходы из дома даже ради похода в магазин, а также делать покупки сразу на несколько дней.

Что касается выгула домашних животных, то он рекомендовал обратить внимание на опыт других стран, где соседи договариваются между собой и поочередно выгуливают нескольких питомцев, пишет ТАСС.

Кроме того Менделевич сообщил, что карантин отличается от самоизоляции более жесткими требованиями и применяется к заболевшим коронавирусом или с подозрением на инфекцию.

Ранее в МВД также объяснили, чем карантин отличается от режима самоизоляции.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    Под квартирой находится китайский склад, ниже автомойка , еще ниже автопарковка с огромными автосервисами.Все токсические выхлопы выбрасываются под подъезд и под окна жителей.Из вентиляционных каналов сыпется пыль...В таких условиях находятся жители г.Казани ул.Достоевского 66/17.
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