Депутат Госдумы от Татарстана посоветовал меньше выходить на улицу даже ради покупок в магазине

Депутат Госдумы от Татарстана, заслуженный врач РТ Борис Менделевич посоветовал максимально сократить выходы из дома даже ради похода в магазин, а также делать покупки сразу на несколько дней.

Что касается выгула домашних животных, то он рекомендовал обратить внимание на опыт других стран, где соседи договариваются между собой и поочередно выгуливают нескольких питомцев, пишет ТАСС.

Кроме того Менделевич сообщил, что карантин отличается от самоизоляции более жесткими требованиями и применяется к заболевшим коронавирусом или с подозрением на инфекцию.

Ранее в МВД также объяснили, чем карантин отличается от режима самоизоляции.