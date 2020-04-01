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В МВД объяснили, чем карантин отличается от режима самоизоляции

11:21, 01.04.2020 3
В МВД объяснили, чем карантин отличается от режима самоизоляции
Фото: Реальное время

В полиции разъяснили, чем отличается самоизоляция от карантина.

Как сообщили в МВД, карантин — это предписанный врачами режим для тех, кто вернулся из других стран, для тех, у кого есть симптомы коронавирусной инфекции, но пока точный диагноз не установлен, кто контактировал с больным коронавирусной инфекцией и кому разрешено лечиться на дому. Нарушителям карантинного режима грозит уголовная ответственность.

Если же вы не попадаете ни в одну из этих категорий, то вам предписан режим самоизоляции. В этом случае тому, кто решил не сидеть дома, выпишут штраф, передает «Российская газета».

Напомним, что с завтрашнего дня на улицу нельзя будет выйти без спецразрешения.

Общество
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    Пытаюсь зарегиться по СМС 2590 на получение. Оправлял утром и в 16:00 ответа нет. На номере 88002509033 сбрасывают звонок. У кого еще такие проблемы?
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  • Анонимно 08:36
    Понятие "самоизоляция" юридической силы не имеет, это дело добровольное, а значит и наказания нет!!!
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  • Анонимно 11:51
    БРЕЕЕЕЕД!!!!!!
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