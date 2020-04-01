Мост на границе Татарстана и Башкирии откроют в середине апреля

Руководитель исполкома Ютазинского района Татарстана Аяз Шафигуллин сообщил, что мост через реку Ик на трассе Уруссу — Октябрьский откроют через 2 недели после завершения ремонта.

«Закрытие моста почему-то связывают с коронавирусом, но он был признан аварийным еще в 2016 году в соответствии с заключением экспертов. С учетом того, что зима в этом году была теплая и там образовались большие ямы, возникла угроза безопасности дорожного движения», — цитирует его «Татар-информ».

Решение о закрытии моста было принято вместе с Башкирией, так как он находится на балансе «Башнефти». Поначалу движение по мосту будет открыто только для легковушек.

Напомним, сегодня утром башкирский активист Радик Бахтиев сообщил, что татарстанские власти стали устанавливать бетонные блоки на мосту через реку Ик, возле пгт Уруссу, на выезде из Октябрьского. По этому мосту как раз проходит граница между Татарстаном и Башкирией. В администрации Ютазинского района рассказали, что мост закрыт на ремонт. Въезд из Башкирии в Татарстан при этом не закрыт, действует объезд через село Абсалямово.