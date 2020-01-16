Арбитраж Татарстана принял требование ВЭБ.РФ к «Аммонию» на 96 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана принял к рассмотрению заявление ВЭБ.РФ о включении в реестр требований кредиторов АО «Аммоний». Банк рассчитывает получить от предприятия 95,99 млрд рублей.

Согласно материалам суда, заседание по этому вопросу назначено на 26 марта.

Напомним, что в ноябре на «Аммонии» была введена начальная процедура банкротства — наблюдение. Долг завода по производству аммиака и азотных удобрений перед банком оценивается в 100 млрд рублей.

При этом в казанском Кремле подчеркивают — ВЭБ.РФ не планирует разорять предприятие. Наоборот, банк заинтересован в сохранении и оздоровлении комплекса.