Арбитраж Татарстана принял требование ВЭБ.РФ к «Аммонию» на 96 млрд рублей
Арбитражный суд Татарстана принял к рассмотрению заявление ВЭБ.РФ о включении в реестр требований кредиторов АО «Аммоний». Банк рассчитывает получить от предприятия 95,99 млрд рублей.
Согласно материалам суда, заседание по этому вопросу назначено на 26 марта.
Напомним, что в ноябре на «Аммонии» была введена начальная процедура банкротства — наблюдение. Долг завода по производству аммиака и азотных удобрений перед банком оценивается в 100 млрд рублей.
При этом в казанском Кремле подчеркивают — ВЭБ.РФ не планирует разорять предприятие. Наоборот, банк заинтересован в сохранении и оздоровлении комплекса.ПромышленностьБизнес Татарстан
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