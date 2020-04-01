Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств в условиях ЧС

Госдума поддержала поправку в законопроект об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов.

Уточняется, что в перечень лекарств, которые будут продаваться дистанционно, не вошли лекарственные препараты предметно-количественного учета, психотропы, наркотические и спиртосодержащие больше 25%, передает «РИА Новости».

Данная поправка вступит в силу сразу после опубликования закона вместе с остальными положениями. Но действовать новый закон будет до 31 декабря 2020 года.