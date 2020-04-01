Коронакризис-2020: как в 24 странах мира помогают своему бизнесу

Обзор «Реального времени» по международному опыту поддержки предпринимательства

Фото: Максим Платонов

Весь мир в условиях пандемии коронавируса из-за вызванного им карантина и падения экономики столкнулся с глобальным локдауном. Власти стран принимают разнообразные пакеты мер по поддержке бизнеса, в первую очередь самого пострадавшего — малых и средних компаний. Проанализировав действия правительств, газета «Реальное время» обнаружила, что делятся они на три вида: льготные кредиты, налоговые льготы (от отсрочки до отмены на несколько месяцев), прямые субсидии — не считая дотаций населению для поддержки потребительского спроса. При этом объемы поддержки от недели к неделе только растут. Опрошенные нами эксперты разделились в ответах на вопрос, какие меры считать более эффективными. Одни считают, что страны действуют сейчас скорее эмоционально, и следует подождать второго раунда поддержки. Другие указывают на необходимость помощи производственному сектору. Третьи полагают, что акцент следовало бы делать на прямые дотации россиян.

Будут и новые меры поддержки

После озвученных президентом Владимиром Путиным ряда инициатив правительство России менее чем за сутки внесло соответствующие законопроекты в Госдуму, депутаты их оперативно проработали и приняли сразу в трех чтениях.



Премьер Михаил Мишустин указал на важность налоговых послаблений. Среди них полугодовая отсрочка по всем налоговым (кроме НДС) платежам для малого и среднего бизнеса, отсрочка по страховым взносам для микропредприятий, шестимесячный мораторий на банкротство и взыскание штрафов.

Тем не менее многие предприниматели в этих условиях считают самой эффективной поддержкой не отсрочку налоговых платежей, а их полное обнуление. ФНС, опубликовав «ответы на вопросы о принятых по поручениям президента и правительства РФ мерах поддержки налогоплательщиков», ясности не внесла.

Оказалось, что для налоговой отсрочки от «организации, пострадавшей в результате чрезвычайных обстоятельств» потребуют банковскую гарантию и/или поручительство платежеспособного лица, и/или «залог недвижимого (или иного ликвидного) имущества». Это во-первых.



Во-вторых, первый пакет налоговых льгот касается только тех компаний, которые осуществляют «свою деятельность в отраслях туризма и авиаперевозок, а также в сферах физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии».



В-третьих, для отсрочки необходимо в ФНС предоставить соответствующий пакет документов (как это сделать в условиях карантина — не уточняется).



В-четвертых, без обращения и пакета документов действует единственная льгота: «до 1 мая не будут применяться меры принудительного взыскания задолженности». И так далее.

Премьер Михаил Мишустин указал на важность налоговых послаблений. Фото kremlin.ru

Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев также пояснил «Реальному времени» в каких случаях предприниматели могут быть освобождены от внесения платежей. А именно, если из-за карантина они понесли серьезные убытки:

— Те или иные ограничения могут быть приняты как федеральными органами власти, так и органами власти субъектов Российской Федерации. Если они напрямую влияют на невозможность исполнения контрактных обязательств субъектом хозяйственной деятельности, в таких случаях мы говорим, что имеются основания для формирования заключения об обстоятельствах непреодолимой силы. Документ предоставляется Торгово-промышленной палатой РФ или аналогичным ведомством субъекта. В этом случае стороны,

связанные контрактом, освобождаются от ответственности за нарушение обязательств и, если иное не установлено договором, по общему правилу возвращают задаток, аванс и любые другие произведенные платежи за вычетом фактически понесенных затрат. Надо отметить, что каждый контракт требует индивидуального рассмотрения. В Татарстане первые обращения мы получили от предпринимателей в сфере культуры и спорта, у которых под прямой запрет попало проведение массовых зрелищных мероприятий. Это основа для первых прецедентов для получения заключения о форс-мажоре в текущих условиях. Основная же масса обратившихся касается договоров аренды, — заявил бизнес-омбудсмен нашему изданию.



Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев также пояснил «Реальному времени» в каких случаях предприниматели могут быть освобождены от внесения платежей

Льготные кредиты, налоговые каникулы, прямая помощь



Изучив меры поддержки малого и среднего бизнеса в разных странах, газета «Реальное время» выяснила, что по сути они делятся на три вида. Либо это «кредитная помощь», заключающаяся в формировании гарантийного фонда кредитования, льготных кредитах (в том числе и по нулевым ставкам). Либо это «налоговая помощь», начиная от налоговых льгот, отсрочки платежей на несколько месяцев и заканчивая полным обнулением налогов (каникулы). Наконец, в ряде стран предпочли прямые субсидии и безвозмездные гранты особо пострадавшим отраслям, или ограничились абстрактным «стимулированием деловой активности», что может заключать все вышеперечисленные меры.

Схожи страны в том, что большинство начали помогать сфере услуг, общепита, самозанятым, авиации и турбизнесу: в числе прочего, парикмахерам, таксистам, дизайнерам, словом, сфере обслуживания. Если не считать помощи населению (от прямой раздачи американцам по $1200—3000 до увеличения пособий по безработице, что должно в свою очередь поддержать потребительский спрос и помочь уже предприятиям), наибольшей популярностью пользуются льготные кредиты и налоговые каникулы. Помогать выплатить зарплату при помощи дотаций из бюджета компаниям, остановившим свою деятельность из-за карантина, готовы пока в единичных странах (Чехии, Нидерландах, Великобритании — до 80—90% платежной ведомости).

Схожи страны в том, что большинство начали помогать сфере услуг, общепита, самозанятым, авиации и турбизнесу. Фото Максима Платонова

Россия: 300 млрд из антикризисного фонда

Российские власти для начала анонсировали антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей. Пообещали отсрочки по налогам для туристической и авиационной отраслей. И льготные кредиты торговым предприятиям для создания запаса товаров первой необходимости. МСБ обещали увеличить объемы субсидий на программы льготного кредитования.



20 марта ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты «заемщиков с коронавирусом», пообещав не начислять штрафы и пени и разрешив банкам не формировать по ним повышенные резервы. Отсрочка по платежам и страховым взносам, впрочем, касалась лишь платежей, которые бизнес должен был оплатить до 1 мая.



В конце прошлой недели власти попросили Росимущество и другие ведомства предоставить МСБ отсрочки платежей за аренду в 2020 году государственного и муниципального имущества. Правда, на заключение дополнительного соглашения глава правительства дал 3 рабочих дня с момента соответствующего обращения со стороны арендатора. Выплаты частями переносятся на 2021 год.



ЦБ пообещал расширить программу рефинансирования по кредитам МСБ, снизив процент с 6 до 4 процентов. И выделить еще полтриллиона рублей для поддержания и роста объема кредитования малого бизнеса.

К настоящему моменту также составлен перечень из более 600 системообразующих предприятий — для них уже начался стресс-тест, «чтобы определить, каким при необходимости потребуется поддержка». Сейчас власти готовят второй пакет мер, в первую очередь для гостиниц и общепита.

В начале этой недели премьер Михаил Мишустин озвучил еще ряд мер поддержки. В частности, власти обещают предпринимателям беспроцентные займы, «в первую очередь — на выплату заработной платы сотрудникам». Такие кредиты они должны начать получать уже на этой неделе.



ВЭБ.РФ предоставит гарантии на сумму до 100 млрд рублей по кредитам на выплату зарплаты, которые малый бизнес возьмет у системно значимых банков и профильного «МСП Банка». Фото banki.ru

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ предоставит гарантии на сумму до 100 млрд рублей по кредитам на выплату зарплаты, которые малый бизнес возьмет у системно значимых банков и профильного МСП Банка. В ближайшие дни Сбербанк и ВТБ получат от ВЭБ.РФ поручительства по аналогичным займам до 20 миллиардов рублей каждый. «В частности, для небольших компаний, работающих в пострадавших отраслях экономики, все платежи по уже взятым кредитам будут перенесены на полгода. При этом оплату одной трети этих платежей возьмет на себя государство, предоставляя субсидии», — заявил Мишустин.

Украина: мораторий на проверки и налоговые послабления

Верховная Рада пообещала предпринимателям налоговые послабления, заморозку пеней и штрафов, мораторий на проверки. В планах — кредитные каникулы для бизнеса и выплата по 1000 грн пенсионерам.



С 1 марта по 30 апреля отменяют штрафы и пени за неуплату единого социального взноса, отменяют налоги на коммерческую недвижимость и землю. С 1 марта по 31 мая бизнес освобождают от штрафов и пени за нарушение налогового законодательства, за исключением уплаты НДС, акцизов и ренты.



С 18 марта по 18 мая — вводится мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса. До 1 июля продлевается срок подачи декларации об имущественном состоянии и доходах.

Евросоюз: 37 млрд евро на защиту экономики

Еврокомиссия допустила выпуск облигаций ЕС или «коронаоблигаций» для борьбы с экономическим влиянием эпидемии. Совет Евросоюза еще 18 марта согласовал выделение 37 млрд евро для защиты экономики. Из них 8 млрд распределят между предприятиями и компаниями, которые понесут большие убытки.



Еврокомиссия допустила выпуск облигаций ЕС или «коронаоблигаций» для борьбы с экономическим влиянием эпидемии. Фото Ian Langsdon / AP (vedomosti.ru)

Европейский центробанк запустил программу выкупа ценных бумаг на 750 млрд евро для поддержки стабильности. ЕС также отменил лимит бюджетного дефицита (не более 3% от ВВП) для стран сообщества, позволяя их властям без ограничений брать кредиты для предоставления помощи бизнесу.

Италия: компенсация убытков

В настоящий момент Италия считается наиболее пострадавшей европейской страной из-за большого числа заболевших и умерших от коронавируса и связанного с этим жесточайшего карантина. Здесь власти уже увеличили гарантийный фонд для кредитования малому и среднему бизнесу, а компаниям, потерявшим более 25% прибыли, пообещали компенсировать расходы из бюджета.



Всего Италия предусмотрела выделение 25 млрд евро для покрытия убытков и специальных мер для спасения экономики, из них 10 млрд пойдет конкретно предпринимателям и семьям. Итальянские власти также готовы приостановить выплаты по займам и ипотечным кредитам бизнеса — их должны покрыть те самые госгарантии для банков.

Испания: 200 млрд евро на предотвращение банкротств

Испания — вторая наиболее пострадавшая страна ЕС, и здесь готовы выделить для поддержки экономики почти в 10 раз больше: 200 млрд евро (20% всего ВВП страны), в том числе для предотвращения банкротств — «то самое большое государственное вливание в экономику со времен падения франкистского режима». Правда, часть средств возьмут у частников. 100 млрд евро отдельно предоставят в виде кредитных гарантий государства.

Испания — вторая наиболее пострадавшая страна ЕС. Фото Reuters (rg.ru)

Китай: льготные кредиты и освобождение от НДС

Китай — страна, на которую обратились взгляды всего мира: с нее эпидемия началась, там же она почти закончилась. Эффективность мер Пекина можно оценить уже через пару месяцев. Среди них низкие ставки по кредитам, освобождение от НДС логистических компаний, обеспечивавших доставку китайцам необходимых товаров во время карантина, налоговые льготы для транспортных и туристических компаний, гостиничного и ресторанного бизнеса.



Для поддержки компаний, испытывающих трудности с закупкой сырья, комплектующих и выплатой зарплаты работникам, в Китае установили спецканалы финансирования и предоставили «проектные кредиты и кредиты на пополнение оборотных средств». Самыми эффективными мерами эксперты посчитали пролонгацию сроков погашения кредитных линий и предоставление отсрочки по выплатам процентов, а также снижение процентных ставок по действующим кредитам для малых и микроорганизаций. Еще в феврале власти Китая выделили более $10 млрд, а в марте Народный банк Поднебесной влил в китайские банки дополнительно почти $80 млрд, сократив им норму обязательных резервов. Под конец карантина Пекин уже успел выделить $344,1 млрд. Сегодня к работе пока вернулось 85% китайских предприятий. 30 марта председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что правительство будет оперативно корректировать политику поддержки для малых и средних предприятий по мере развития ситуации.

Сегодня к работе пока вернулось 85% китайских предприятий. Фото news.day.az

США: более 3 трлн долларов на кредиты

В Америке готовы предоставить самый большой финансовый объем господдержки, недостижимый для других стран. Изначально Вашингтон пообещал трехмесячную отсрочку по налоговым выплатам для МСБ, освободив американцев от налогов на зарплату вообще до конца года. Затем Дональд Трамп поручил кредитовать предприятия, прямо пострадавшие от коронавируса, увеличив программы кредитования дополнительно на $50 млрд.



ФРС снизила целевой диапазон ставки по федеральным фондам почти до нуля — 0—0,25%. К настоящему моменту Федеральная резервная система предложила более 3 трлн долларов в виде кредитов. Правда, пишет «Рейтерс», пока это еще не помогло напрямую крупным секторам реальной экономики. Предположительно, полтриллиона долларов как раз должны получить крупный и средний бизнес, $350 млрд раздадут предпринимателям в виде льготных кредитов.

Великобритания: госгарантии на £350 млрд

В Великобритании в во второй половине марта, когда стали понятны масштабы эпидемии, Минфин начал предлагать бизнесу кредитные гарантии на £350 млрд ($400 млрд) — это почти 15% от ВВП, увеличив и максимальный размер кредита с 1 до 5 млн фунтов стерлинга (с 1,5 до 6 млрд долларов) и допустив, что проценты можно не выплачивать в течение первых шести месяцев.



Малые же предприятия розничной торговли, гостиничного и туристического бизнеса вообще освободили от налога на коммерческую деятельность: за малый бизнес будет выплачивать кредиты Британский бизнес-банк, у наиболее значимого крупного начнет покупать облигации Банк Англии. Кроме того, правительство планирует выплачивать работникам 80% обычного заработка (конечно, если он не свыше 2 500 фунтов в месяц).

В Великобритании малые предприятия розничной торговли, гостиничного и туристического бизнеса вообще освободили от налога на коммерческую деятельность. Фото iz.ru

Германия: полтриллиона евро по гарантиям на кредиты

У Германии, как и у США, одна из самых масштабных программ поддержки, страна мобилизует полтриллиона евро только по гарантиям по кредитам, обязавшись выделять неограниченную ликвидность пострадавшим компаниям. Кроме того, Берлин облегчит доступ к кредитам госбанка развития и отсрочит налоговые платежи для компаний, испытывающих трудности. Дополнительный бюджет на этот год составит 156 млрд евро (плюс 40% к запланированному).



Пакет мер включает одобренную на прошлой неделе крупнейшую в новейшей истории Германии антикризисную программу поддержки микропредприятий и самозанятых объемом в 50 млрд. Всем предприятиям с численностью персонала не более 5 человек будет одноразово и безвозмездно выплачено на ближайшие 3 месяца до 9 тысяч евро. Фирмы, где не более 10 работников, могут рассчитывать на суммы до 15 тысяч. Правда, для этого бизнесу надо доказать, что столкнулись с трудностями лишь после 11 марта. Власти рассчитывают, что этим воспользуется 3 млн представителей МСБ. Германия также готова оплачивать сотрудников МСБ на 60%. Правительство также запретит разрывать арендные договоры, что должно облегчить владельцам малых предприятий жизнь. В отдельных землях ФРГ помогают дополнительно: Северный Рейн — Вестфалия приняла решение выплачивать до 25 тысяч евро фирмам с числом работников до 50 человек, а Баден-Вюртемберг готова одноразово выплатить предприятиям такого размера до 30 тысяч евро.

Австрия: пакет помощи МСБ на 4,4 млрд евро

В соседней Австрии объявили о пакете помощи в размере 4,4 млрд евро, чтобы гарантировать работу компаний и обеспечить рабочие места. Вена обещает бизнесу кредитные гарантии, промежуточные займы, налоговую отсрочку и сокращение авансовых платежей, усиление продвижения экспорта. А Австрийский гостинично-туристический банк готов предоставить компаниям финансирование в размере 100 млн, тем самым поддерживая туристическую отрасль.

Вена обещает бизнесу кредитные гарантии, промежуточные займы, налоговую отсрочку и сокращение авансовых платежей, усиление продвижения экспорта. Фото dw.com

Франция: £300 млрд на гарантии и £45 млрд прямой помощи

Франция, уступающая по силе экономике в ЕС только Германии, готова предоставить отсрочку коммунальных и арендных платежей малым предприятиям, отказаться взимать штрафы за невыполнение госконтрактов предприятиями, пострадавшими от локдауна — им же дадут отсрочку по налоговым и социальным платежам.



МСБ предоставят госгарантии до 90% по кредитам — только на это выделят 300 млрд евро. И разрешат переводить сотрудников на удаленную работу без их согласия. Дополнительно к гарантиям на 300 млрд Париж в срочном порядке предоставит прямую экономическую помощь предприятиям в размере еще 45 млрд. В перспективе власти могут отменить налоговые и социальные платежи вообще для предбанкротных предприятий. Всего на поддержку направят таким образом до 15% ВВП.

Турция: 100 млрд лир на «Щит экономической стабильности»

Турция 20 марта объявила о пакете экономических мер в размере 100 млрд лир ($15,4 млрд), программу назвали «Щит экономической стабильности». Защитить она должна МСБ, авиакомпании, туризм. В числе прочих мер это предоставление прямых субсидий и субсидируемых кредитов экспортным компаниям для защиты от падения экспорта, отсрочка по банковским кредитам до 6 месяцев, отмена введения налога на проживание в отелях до ноября 2020 года.



В Турции программа «Щит экономической стабильности» должна защитить МСБ, авиакомпании, туризм. Фото eadaily.com

Аренду этой весной и в июне для компаний-арендодателей отелей отложат также на полгода. С 18 до 1 процента снизят НДС для авиакомпаний, осуществляющих внутренние перевозки. На полгода отсрочены и социальные взносы для розницы, металлургии, торговых центров, автомобилестроения, индустрии развлечений, производства продуктов питания и напитков, текстиля. При турецкой экономике, оцениваемой в 750 млрд долларов, этого будет недостаточно, считают, однако, местные эксперты.

Гонконг: по $1 280 раздадут 7 млн жителей

Власти Гонконга для начала заявили о готовности раздать 7 миллионам совершеннолетних жителей $1280 (потребуется до $9 млрд). 30 марта правительство анонсировало помощь владельцам компаний, пострадавшим от пандемии, в размере $3,85 млн, что включает в себя субсидии магазинам и предприятиям, налоговые льготы. Правда, сами гонконгцы недовольны помощью, считая, что власти тем самым пытаются ошибочно спасти рынок, а не сами компании и население. В других небольших государствах предпочли поддержать потребительский спрос: в Сингапуре каждая семья получит единоразовые выплаты в $70—210, в Макао собираются раздать ваучеры на покупку продуктов и еды на $375, что должно помочь и ресторанной индустрии, которая переориентируется на быструю доставку еды.

ОАЭ: госгарантии и отсрочки платежей

30 марта власти Объединенных Арабских Эмиратов тоже озвучили планы поддержки бизнеса, в частности, в трех свободных экономических зонах страны. В первую очередь помощь коснется малых и средних предприятий, которым отсрочат выплаты арендных платежей на полгода, снизят сборы на продажи и обеспечат гарантии по кредитам. Всего в свободных зонах работает 45 тысяч компаний. Власти также обещают по запросу возвращать из банков депозитные средства и гарантировать компаниям обеспечение ликвидности.

В Объединенных Арабских Эмиратах помощь в первую очередь коснется малых и средних предприятий, которым отсрочат выплаты арендных платежей на полгода, снизят сборы на продажи и обеспечат гарантии по кредитам. Фото Jon Gambrell / AP (rbc.ru)

Израиль: экономику оживят с помощью $22,4 млрд

Израиль тоже в последние дни озвучил меры поддержки объемом $22,4 млрд, чтобы оживить экономику после ее остановки в связи с коронавирусом, где почти пятая часть страны уже обратилась за пособиями по безработицы. Подробности пока неизвестны, но Минфин пообещал субсидии самозанятым, и отсрочку налоговых платежей малому бизнесу. Израильская экономика каждую неделю эпидемии теряет 5% своего ВВП. Центральный банк Израиля еще в воскресенье снизил требования к капиталу банков, чтобы высвободить больше наличных средств для кредитования из-за роста спроса на кредиты.

Индия: дополнительная «наличка» — 1 трлн рупий

Резервный банк Индии с целью восстановления экономики планировал уже с начала апреля ввести в оборот дополнительные наличные деньги — около 1 трлн рупий ($13 млрд). В начале этой недели, однако, власти анонсировали свой пакет мер на 22,5 млрд долларов. Индийские эксперты отмечают, что наемные работники, владельцы малого бизнеса и домохозяйства с низким доходом наиболее уязвимы во время локдауна. Таким образом, индийские власти сосредоточили пока свои меры на прямой помощи населению, включающую прямые дотации индйицам.

Польша: $46,2 млрд на поддержку экономики и МСБ

Польское правительство анонсировало пакет помощи экономике и предпринимателям, объем которого составил $46,2 млрд, правда, в него пошла не только поддержка предпринимателей и госинвестиции, но и защита работников от потери рабочих мест, поддержка здравоохранения и безопасность финансовой системы. Власти готовы выплачивать до 40% зарплаты компаний, чтобы избежать увольнений, и позволили задерживать выплаты на социальное страхование. Среди прочего компаниям обещают кредитные гарантии, микрокредиты и операционный лизинг для транспортного сектора.

Польское правительство анонсировало пакет помощи экономике и предпринимателям, объем которого составил $46,2 млрд, правда, в него вошла не только поддержка предпринимателей и госинвестиции, но и защита работников от потери рабочих мест, поддержка здравоохранения и безопасность финансовой системы. Фото dw.com

Словакия: отсрочки для МСБ и самозанятых

В Словакии тоже предложили ввести отсрочки по кредитам и продлить сроки подачи налоговых деклараций, как и на Украине. Минэкономики предложило на 3 месяца вообще отменить выплаты социальных взносов для самозанятых, и компенсировать их в течение следующих 18 месяцев (то есть, не обнулить совсем). Власти Словакии работают над заморозкой выплат процентов и суммы кредита для компаний — в ответ правительство позволит банкам не оплачивать банковский сбор. Кроме того, словацкие власти также обещали выдавать льготные кредиты для предприятий в пострадавших секторах (общепит, туризм).

Чехия: зарплата МСБ за счет бюджета

Власти этой страны обещали на 80% оплатить зарплату работникам компаний, наиболее пострадавших от локдауна (ритейл, общепит и проч.). Для этого Государственный банк гарантий и развития разработал беспроцентный «COVID-займ» на сумму 5,5—55 млн евро со сроком погашения до двух лет. Самозанятым позволят остановить социальные выплаты, предоставив пособия пострадавшим. Минфин Чехии предоставил отсрочку по подаче деклараций о подоходном налоге и уплате налогов для малого бизнеса на 3 месяца. Весь пакет оценили пока в 630 миллионов.

Эстония, Литва: 2 млрд евро на поддержку МСБ

В Эстонии на поддержку бизнеса выделят 2 млрд евро (8% ВВП). Из них 250 млн направят на борьбу с безработицей и поддержку компаний, снизивших оборот на треть по сравнению с 2019 годом (либо на треть уволили рабочих, либо на треть снизили зарплату). В соседней Литве готовы выделить 2,5 млрд евро.

В Эстонии на поддержку бизнеса выделят 2 млрд евро (8% ВВП). Фото err.ee

Дания: компенсации по зарплатам за счет государства

Датские власти покроют частным компаниям, пострадавшим от ограничений, 75% (но не более $3077), заработной платы работника — при условии сохранения штата в компании. Бизнесу предоставили отсрочку по уплате НДС.

Япония: $4 млрд на стимулирование деловой активности МСБ

Японские власти предполагали сначала, что общий пакет мер для поддержки экономики может достичь 6 трлн иен ($15,2 млрд). И обещали направить $4 млрд на стимулирование деловой активности малого и среднего бизнеса, потерявшего клиентов и уменьшившего обороты. Но уже во второй половине марта власти предложить пакет мер по экономическому стимулированию на 30 трлн иен ($75 млрд), объем, превышающий меры поддержки в кризис 2008 года. Ожидается, что они будут способствовать льготному кредитованию и стимулированию МСБ, чтобы он продолжил деятельность без увольнения сотрудников. Оппозиция предлагает сократить вдвое налог на потребление, до 5 процентов.

Австралия: $80 млрд субсидий бизнесу

Австралийские власти тоже были вынуждены увеличить объем помощи. Изначально там планировали субсидировать МСБ на $11,4 млрд, но 30 марта власти анонсировали пакет поддержки на $80 млрд (или 130 млрд австралийских долларов), только чтобы сохранить рабочие места. Ранее власти уже обещали денежные платежи и гарантии по кредитам бизнесу, нынешний раунд поддержки касается выплаты $925 в продолжении двух недель каждому работнику, что должно сохранить 6 млн рабочих мест.

Австралийские власти изначально планировали субсидировать МСБ на $11,4 млрд, но 30 марта анонсировали пакет поддержки на $80 млрд. Фото strana.ua

И, наконец, кратко можно пробежаться по другим странам. Так, в Швейцарии $10,5 млрд направят напрямую компаниям для поддержки производства в условиях эпидемиии. В Грузии предоставят налоговые каникулы для структур МСБ, работающих в туриндустрии, а общепит и гостиницы освободят от подоходного налога и налога на имущество на 4 месяца. Пакет южнокорейских мер оценен в $10 млрд — он также предусматривает помощь МСБ. На Кипре снизили НДС и на 2 месяца заморозили повышение социальных взносов. В Исландии также отсрочили уплату налогов, а в Хорватии заморозили выплаты по кредитам.

Сергей Хестанов экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС при президенте России Дело в том, что подобные эпидемии в новейшей истории не случались, поэтому в любом случае действия властей всех стран носят скорее характер экспромта. Скорее всего, применив первый раунд мер поддержки бизнеса, власти выдержат паузу, посмотрят, к чему они привели, и, вероятно, затем применят второй, третий и последующий раунд мер поддержки. Реакция властей [во всем мире] определяется сейчас в основном эмоциональным фактором, а не категориями здравого анализа. Чтобы применить по-настоящему эффективные меры, правительства должны в достаточной степени накопить экономическую статистику, а это потребует от месяца до квартала. В какой-то степени наше государство может распечатать и Фонд национального благосостояния [о чем просят некоторые представители бизнеса]. Но, опять же, пока нет достаточных статистических данных, большинству чиновников очень сложно принимать такие решения. Просто потому, что им непросто объяснить необходимость своих действий. Думаю, только после того, как пройдет определенное время — от месяца до квартала — вот тогда и последуют настоящие решения.

Никита Кричевский экономист Россия не должна сегодня ни у кого ничего заимствовать! Должна думать своей головой. У России сегодня две ключевые макроэкономические проблемы. Одна — касается отсутствия поддержки производителей. Не сферы услуг! Производители сегодня в ужасном положении, потому что сфера услуг, скажем, закрылась, и все у нее хорошо. А вот производственный сектор, малый и средний бизнес, он закрылся, при том что у него оборудование, специалисты, инженеры, компьютерные программы, закупленные комплектующие и ингредиенты для конечного производства. Об этом власти сегодня не думают. Вторая проблема касается поддержки потребительского спроса — если мы эту проблему не решим, столкнемся с тем, что сегодня происходит в Италии. Не надо, конечно, считать государство бездонной бочкой. Государство в России никогда никому [из представителей бизнеса] не помогало. И не будет помогать. Я даже считаю правильным, иначе бы госпомощь расхолаживала. Государство обязано лишь предоставить налоговые каникулы. Как минимум, на полгода — не меньше! Оно должно обеспечить бизнес кредитами под нулевую ставку для выплаты заработных плат, точнее было бы сказать, не государство должно обеспечить, а крупные банки. Государство должно отказаться от той доли [налогов], которую оно получает от производственного сектора. Потому что после того, как кризис закончится, производственный сектор будет в руинах, а торговля и сфера услуг будут спрашивать, а где наши простыни и кровати для продажи? Люди требуют кроватей, а производить-то их некому! Вот, как сегодня, например: в России есть множество производителей медицинских масок. Почему им нельзя предоставить налоговые льготы? Почему их вообще нельзя освободить от налогов, оставив только социальные взносы? А потому, что у производственников малого и среднего бизнеса нет лоббистов! Еще нет лоббистов у нас с вами. Ну, то, что предпринимает США или Великобритания — это США и Великобритания! Они могут себе это позволить, потому что их валюты не свободно конвертируемые, а резервные. Это высший знак качества, что означает: вы можете выпустить кучу долларов, и они осядут либо в американских банках, либо уйдут в Китай. Но они не пойдут на потребительский рынок, и не вызовут инфляцию. У нас же, если мы сбросим рубли, окажется, что в экономике станет еще больше рублей, а товаров останется столько же. Потому что у нас замкнутая финансовая система.