Как татарстанцы работают на «удаленке» — видео

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Многие жители Татарстана перешли на удаленную работу в связи выходной неделей, объявленной для недопущения распространения коронавируса, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, заведующий отделом сельского хозяйства газеты «Ватаным Татарстан» 67-летний Камиль Сагдатшин перешел на «удаленку» неделю назад. По его словам, сначала было непривычно, а потом начал с пользой проводить то время, что занимало дорогу на работу.

«Больше времени остается для творчества», — отметил он.

IT-специалист банка Всеволод Помясов рассказал, что дома работать немного сложнее в плане самодисциплины — иногда приходится бороться с желанием например лечь на диван.

Подробнее — в репортаже ТНВ.