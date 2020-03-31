Вместо отмененного «Евровидения» проведут специальный концерт

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» проведут 16 мая специальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light с участием музыкантов, которые должны были выступить на смотре этого года. Мероприятие будет транслироваться на Youtube-канале «Евровидения».

Как сообщается на сайте конкурса, также в концерте выступят конкурсанты прошлых лет. Подробный список артистов огласят в ближайшее время.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) отменил песенный конкурс «Евровидение». В этом году он должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Россию на конкурсе должна была представлять панк-рэйв-группа из Санкт-Петербурга Little Big с песней Uno. Согласно правилам, в следующем году на конкурсе нельзя представлять песни 2020 года, однако страны могут не менять исполнителей.