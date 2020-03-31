«Салават Юлаев» в третий раз подряд выиграл у «Ак Барса» в виртуальном плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» в третий раз подряд обыграл «Ак Барс» в серии виртуального плей-офф КХЛ.

На этот раз уфимские болельщики набрали 54 951 голос, в то время как фанаты казанской команды отстали на более 16 тысяч баллов, показав результат в 38 866 голосов. В другом матче дня московское «Динамо» во второй раз одолело ЦСКА (2:1).

Таким образом, в случае победы в четвертом матче серии 2 апреля «Салават Юлаев» обеспечит себе выход в финал Восточной конференции.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустила виртуальный розыгрыш плей-офф, где болельщики сами выберут победителя Кубка Гагарина.

Ожидается, что в соцсетях лиги каждодневно будут проходить матчи плей-офф в формате голосования подписчиков. Победителем в них признают ту команду, которая наберет больше всего голосов болельщиков.