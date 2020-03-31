Профсоюзы предложили выплачивать зарплату неработающим в условиях карантина за счет ФСС

Второе по численности профсоюзное объединение России — Конфедерация труда — предложила оплачивать период вынужденных нерабочих дней сотрудников, подпавших под карантин или ограничения в виде режима самоизоляции, не работодателям, а из Фонда социального страхования России.



В заявлении исполкома КТР (есть в распоряжении RT) говорится, что предпринимателям будет сложно оплачивать вынужденные каникулы сверх одной недели. В дальнейшем это может привезти к разорению предприятий и массовым увольнениям.

Ранее сообщалось, что перевозчики Татарстана попросят власти компенсировать убытки из-за снижения пассажиропотока.