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Профсоюзы предложили выплачивать зарплату неработающим в условиях карантина за счет ФСС

20:59, 31.03.2020
Профсоюзы предложили выплачивать зарплату неработающим в условиях карантина за счет ФСС
Фото: realnoevremya.ru

Второе по численности профсоюзное объединение России — Конфедерация труда — предложила оплачивать период вынужденных нерабочих дней сотрудников, подпавших под карантин или ограничения в виде режима самоизоляции, не работодателям, а из Фонда социального страхования России.

В заявлении исполкома КТР (есть в распоряжении RT) говорится, что предпринимателям будет сложно оплачивать вынужденные каникулы сверх одной недели. В дальнейшем это может привезти к разорению предприятий и массовым увольнениям.

Ранее сообщалось, что перевозчики Татарстана попросят власти компенсировать убытки из-за снижения пассажиропотока.

Общество
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