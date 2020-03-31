Перевозчики Татарстана попросят власти компенсировать убытки из-за снижения пассажиропотока

Ассоциация АТП Татарстана готовит обращение к властям с просьбой субсидировать перевозки и покрыть убытки, об этом «Реальному времени» рассказал председатель организации Сергей Темляков.

По его словам, в связи с ситуацией с коронавирусом доходы автотранспортных предприятий падают вместе с пассажиропотоком на 70% и перевозчики недобирают выручку.

«Все предприятия, входящие в ассоциацию, перешли в режим экономии. Ведь доходы сократились на 70%, а расходы только на 30%. Деньги есть только на зарплату и ГСМ. Не закупаем запчасти, приостановлены лизинговые и налоговые платежи. На данный момент на это нет средств!» — рассказал интернет-газете Темляков.

С 30 марта общественный транспорт работает по графику воскресного дня. Подвижный состав стал выпускаться на 30—35% меньше.

Из-за снижения пассажиропотока было принято решение чуть увеличить интервал движения, сократить выпуск автобусов на определенных маршрутах на 40—50% по сравнению с обычным рабочим днем.

«Как видим по цифрам пассажиропотока, население города прислушалось к просьбе президента и правительства. Поэтому смысла пускать на маршрут все автобусы, для того чтобы «возить воздух», мы не видим», — отметили в ассоциации.

В АТП РТ призвали пассажиров, вынужденных передвигаться на общественном транспорте даже в режиме самоизоляции, быть терпимее, если приходится ждать общественный транспорт на остановках дольше обычного.

Кроме того, председатель организации обратил внимание на фейк в социальных сетях. В сообщениях в соцсетях говорится, что автобусы в последний рейс выезжают в 20.00. Это не так. Сейчас автобусы выезжают с конечных остановок в последний рейс в 21.00. То есть завершают работу или в 21.30, или в 22.00.

Перевозчики посоветовали пассажирам планировать свои передвижения по городу до 21.00. По некоторой информации, подобный режим работы вводится и у троллейбусов, и у трамваев.



Ранее сообщалось, что в Казани интенсивность движения упала на 40%. Пассажиропоток в общественном транспорте столицы Татарстана уменьшился вдвое.

