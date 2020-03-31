МФЦ Татарстана временно закрываются

Многофункциональные центры Татарстана с 1 апреля полностью прекратят работу. Это связано с введением режима самоизоляции в РТ.

МФЦ начнут работать только после особого распоряжения кабмина РТ, сообщает пресс-служба центров.

Изначально сообщалось, что МФЦ в Татарстане с 30 марта по 3 апреля меняют условия приема граждан. Так, в эти дни документы граждан приниматься не будут. Центры будут работать только на выдачу уже готовых документов, по ранее принятым запросам.