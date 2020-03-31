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МФЦ Татарстана временно закрываются

18:02, 31.03.2020 1
МФЦ Татарстана временно закрываются
Фото: realnoevremya.ru

Многофункциональные центры Татарстана с 1 апреля полностью прекратят работу. Это связано с введением режима самоизоляции в РТ.

МФЦ начнут работать только после особого распоряжения кабмина РТ, сообщает пресс-служба центров.

Изначально сообщалось, что МФЦ в Татарстане с 30 марта по 3 апреля меняют условия приема граждан. Так, в эти дни документы граждан приниматься не будут. Центры будут работать только на выдачу уже готовых документов, по ранее принятым запросам.

Общество Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 31 мар
    То есть получить госуслуги теперь не возможно... я планировала купить квартиру, а сейчас никак!
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