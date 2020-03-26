МФЦ в Татарстане временно не будут принимать документы

МФЦ в Татарстане с 30 марта по 3 апреля меняют условия приема граждан.

Так, в эти дни документы граждан приниматься не будут. Центры будут работать только на выдачу уже готовых документов, по ранее принятым запросам.

Решение прекратить прием документов в МФЦ на время недели отдыха связано с необходимостью противовирусной защиты посетителей центров.

Так, в обычные дни городские офисы МФЦ принимали до 1 тыс. человек в день. Сейчас поток посетителей увеличился на 20%.

Отмечается, что запросы на получение первоочередных необходимых услуг (например, паспорт, водительское удостоверение, получение различных справок и выписок) можно подать электронно через портал госуслуг.

Также сообщается, что кол-центр МФЦ будет работать в обычном режиме, его сотрудники будут оказывать необходимую консультацию гражданам по телефону 8(843) 222-06-20.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов поручил закрыть все торговые центры республики на период с 28 марта по 5 апреля. Работать в них будут только продуктовые магазины.

