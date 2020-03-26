МФЦ в Татарстане временно не будут принимать документы
МФЦ в Татарстане с 30 марта по 3 апреля меняют условия приема граждан.
Так, в эти дни документы граждан приниматься не будут. Центры будут работать только на выдачу уже готовых документов, по ранее принятым запросам.
Решение прекратить прием документов в МФЦ на время недели отдыха связано с необходимостью противовирусной защиты посетителей центров.
Так, в обычные дни городские офисы МФЦ принимали до 1 тыс. человек в день. Сейчас поток посетителей увеличился на 20%.
Отмечается, что запросы на получение первоочередных необходимых услуг (например, паспорт, водительское удостоверение, получение различных справок и выписок) можно подать электронно через портал госуслуг.
Также сообщается, что кол-центр МФЦ будет работать в обычном режиме, его сотрудники будут оказывать необходимую консультацию гражданам по телефону 8(843) 222-06-20.
Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов поручил закрыть все торговые центры республики на период с 28 марта по 5 апреля. Работать в них будут только продуктовые магазины.
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