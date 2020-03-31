В Казани закроют движение по улице Несмелова

В Казани с 1 апреля временно прекратят движение по автодороге на участке от улицы Несмелова до улицы Иовлева и от улицы Поселковой до улицы Архангельской, 16.

Движение ограничено до 30 июня.

Кроме того, в столице Татарстана на месяц — с 10 апреля по 10 мая — полностью закроют движение на участке от улицы Иовлева до улицы Поселковой, сообщает пресс-служба исполкома города.

Данные ограничения связаны со строительством дороги до трассы М-7 «Волга».

Напомним, мэрия Казани определила даты проведения общественного обсуждения дороги от улицы Несмелова до трассы М-7, которая должна стать дублером Горьковского шоссе.

