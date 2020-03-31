Минздрав РФ предупредил о пике заболеваемости по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что Россия подходит к пику заболеваемости по коронавирусу.

«Хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться», — предположил он.

Число заболевших будет увеличиваться еще несколько дней, а после пойдет на снижение, передает «РИА Новости» слова Брико.

Кроме того, подобно другим респираторным вирусам, коронавирус активен в холодное время года и должен пойти на спад в теплое время года — в апреле—мае, добавил эпидемиолог.

По последним данным, в России зафиксировано 2 337 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 500 случаев, 5 из них — в Татарстане. Также, согласно данным оперштаба, 121 человек выздоровел, 17 — умерло.