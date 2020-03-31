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Власти Татарстана рассказали подробности о новых случаях коронавируса

12:27, 31.03.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Власти Татарстана рассказали подробности о новых случаях коронавируса
Фото: tatarstan.ru

Все пять зафиксированных за последние сутки случаев заражения коронавирусом завозные. Заболевшие вернулись из Швейцарии и Италии.

Состояние ближе к удовлетворительному. Превышения температуры не зафиксировано, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Все вновь выявленные пациенты уже находились на самоизоляции.

Напомним, что последние два дня в республике не регистрировались новые факты заражения коронавирусом.

Тем временем по стране за последние сутки количество новых зараженных достигло 500 человек.

ОбществоМедицина Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 31 мар
    В каких городах выявили?
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