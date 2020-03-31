Власти Татарстана рассказали подробности о новых случаях коронавируса
Все пять зафиксированных за последние сутки случаев заражения коронавирусом завозные. Заболевшие вернулись из Швейцарии и Италии.
Состояние ближе к удовлетворительному. Превышения температуры не зафиксировано, сообщили в пресс-службе президента РТ.
Все вновь выявленные пациенты уже находились на самоизоляции.
Напомним, что последние два дня в республике не регистрировались новые факты заражения коронавирусом.
Тем временем по стране за последние сутки количество новых зараженных достигло 500 человек.ОбществоМедицина Татарстан
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