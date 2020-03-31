Тренер «Уфы» Евсеев предложил расширить РПЛ до 18 команд

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением об идее с расширением РПЛ до 18 команд.

«Я уже говорил на эту тему. У нас в чемпионате играет 16 команд, из них две вылетают, две играют в стыках — это нонсенс. Так что я двумя руками за 18 клубов», — сказал Евсеев.

При этом тренер уфимцев считает, что нынешний сезон в РПЛ необходимо доиграть. По данным Евсеева, о дальнейшей судьбе текущего чемпионата станет известно на заседании руководителей клубов 10 апреля.

Напомним, ранее РФС приостановил проведение чемпионатов России по футболу до 10 апреля. Однако срок может быть продлен на неопределенное время. Некоторые клубы уже отправили своих футболистов в отпуск до 1 мая.

После приостановки сезона клубы РПЛ запустили виртуальный турнир «Самая быстрая лига» в футбольном симуляторе PES 2020. За каждую команду за джойстиком выступает один из футболистов клуба, который доиграет сезон там, где он прервался в реальности, с 23-го тура.