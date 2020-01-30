Минздрав РТ пообещал оплатить все переработки врачам скорой помощи с январской зарплатой

Фото: Максим Платонов

Министерство здравоохранения РТ пообещало оплатить все сверхурочные часы фельдшерам скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Понимая всю ответственность и значимость работы бригад скорой помощи Казани, руководство ведомства открыто для обсуждения возможных путей решения проблемы.

В Министерстве здравоохранения РТ была проведена внутренняя проверка и оценка оплаты труда сотрудников ССМП. По итогам результатов проверки все переработки за 2019 год людям будут выплачены в полном объеме вместе с январской зарплатой», — говорится в сообщении ведомства.

Минздрав также отметил, что ведомство заинтересовано в возможности увеличения доплат сотрудникам станции скорой помощи.

Ранее 65 фельдшеров города потребовали от начальства выплаты сверхурочных с 2016 года и компенсацию морального вреда — всего на сумму 27,1 млн рублей.

